Portuguesa x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara a Portuguesa nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Canindé, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. Único invicto na competição, o Verdão já está classificado para o mata-mata, mas ainda briga pela liderança da classificação geral. Uma vitória, faz com que o Alviverde pule para o primeiro lugar. Por outro lado, a Lusa é o segundo colocado do grupo A com sete pontos, mas ao mesmo tempo que luta por um lugar nas quartas de final, também está de olho na briga contra o rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max.

Como chega a Portuguesa

O técnico Pintado terá o retorno do meia Dênis. Afinal, ele cumpriu suspensão no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e deve estar à disposição do treinador novamente. Já Victor Andrade, que retornou de lesão na última partida também, se destacou com um gol marcado e mira uma vaga no time titular. A Lusa vive caso curioso neste Paulista. Com sete pontos somados, a equipe é a segunda colocada do grupo A e neste momento está se classificando para as quartas de final do Paulistão, para enfrentar o Santos. Contudo, a Portuguesa também está próxima da zona de rebaixamento e precisa do triunfo.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, Abel Ferreira possui desfalques confirmados e dúvidas para posições. Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Rodrigues e Dudu seguem se recuperando de suas respectivas lesões e ainda são ausências na equipe. Sendo assim, o treinador português deve repetir a mesma escalação (4-4-2) da vitória contra o Mirassol por 3 a 1, no último final de semana. Contudo, possíveis mudanças podem acontecer na equipe, devido ao desgaste de alguns atletas. Tudo vai depender do último treino da equipe, mas o técnico português só deve revelar a equipe principal uma hora antes do embate.

PORTUGUESA X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 5ª rodada

Data e horário: 28/02/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

