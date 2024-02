Ex-presidente do Corinthians detona Abel Ferreira: ‘Faz o que quer’

Uma declaração do ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi, sobre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, causou grande repercussão e polêmica nesta terça-feira (27). Em uma entrevista para o podcast ‘Tomando Uma Com…’, o antigo mandatário fez uma série de críticas ao treinador palmeirense. Ele disse que Abel tem uma postura agressiva contra árbitros e jogadores, citando a confusão no clássico entre o Verdão e o São Paulo.

“Aí vem um português aqui e manda no árbitro, agride o jogador do São Paulo, ofende o árbitro, caga na cabeça da Federação e da CBF. E todo mundo baba ovo para ele. Ele é competente, mas calma: aqui tem uma cultura, tem futebol. Agora, os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros também. Se o senhor Abel pode fazer isso, os outros também podem”, esbravejou.

Presidente do Corinthians entre 2012 e 2015, Gobbi ainda ironizou Abel Ferreira sobre as críticas do português ao calendário e sua postura à beira do gramado. De fato, o português é alvo de muitas críticas por seu estilo, mas o corintiano criticou a falta de reações ao comportamento do técnico e disse ainda que ele está acostumado a destratar os jornalistas:

“Esse cara pensa que é o quê aqui? Ele apita jogo, fala mal da Federação… Se você não gosta de como é aqui, vai embora. Vai treinar o Almería ou quem ele queira. Ele ataca a imprensa, agride nas coletivas, é desrespeitoso com os jornalistas… E ninguém fala nada, está tudo bem. O que ele fez com o Calleri, ninguém falou nada. Estamos aqui sem lei, sem ordem, sem organização, cada um faz o que quer. É uma série de amadores cuidando de futebol”.

Palmeiras rebate Gobbi: ‘Xenofobia’

Obviamente, o Palmeiras recebeu muito mal as declarações de Mário Gobbi. Em nota oficial, emitida também nesta terça, o clube repudiou as faltas do antigo presidente do Corinthians. Além disso, falou em xenofobia por parte do ex-dirigente, além de negar qualquer agressão de seu treinador.

“É lastimável que tenhamos de nos manifestar novamente contra declarações levianas – e de cunho xenófobo – endereçadas ao técnico Abel Ferreira. No Palmeiras desde 2020, Abel nunca agrediu qualquer outro profissional e sempre se empenhou em contribuir com o futebol brasileiro, valorizando as nossas virtudes e propondo as melhorias indispensáveis para crescermos. Não satisfeito, escreveu um best seller que, por meio dos royalties gerados, já beneficiou centenas de jovens atendidos por entidades assistenciais, demonstrando assim gratidão ao povo brasileiro e respeito pelo país que tão bem acolheu sua família. Dessa maneira, repudiamos veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi, cuja conduta foi incompatível com a importância do cargo que outrora ocupou, bem como com o momento de extrema violência que vivemos no futebol e no mundo”, diz a nota.

