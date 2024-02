Mallorca vence Real Sociedad nos pênaltis e se classifica para final da Copa do Rei

O primeiro finalista da Copa do Rei está definido. O Mallorca mostrou muita vontade na tarde desta terça-feira (27/02) e conquistou uma vitória histórica diante do Real Sociedad. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de González e Oyarzabal. Na disputa por pênaltis, Dominik Greif defendeu a cobrança de Oyarzabal e se sagrou como herói da classificação.

Começo do jogo

O Real Sociedad adiantou as linhas de marcação e começou com mais volume de jogo, mas teve dificuldades em construir oportunidades de perigo. André Silva recebeu muitas bolas por dentro, mas não conseguiu ser produtivo. A primeira chance aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Zakharyan recebeu pelo lado esquerdo e finalizou nas mãos de Dominik Greif.

O Mallorca optou por iniciar mais recuado e explorar os contra-ataques. No entanto, só conseguiu encontrar espaços no fim do primeiro tempo. Aos 36 minutos, Cyle Larin disparou em velocidade pelo lado direito e ficou reclamando de um pênalti no lance. Em seguida, Abdón recebeu perto da área e chutou rasteiro para fora, levando perigo ao gol de Álex Remiro.

O jogo ganhou emoção no fim do primeiro tempo. Afinal, aos 44 minutos, Antonio Raíllo cometeu um pênalti após interceptar um cruzamento com braço. Na cobrança, Brais Méndez chutou fraco e rasteiro, fazendo com que Dominik Greif defendesse com os pés.

Gol do Mallorca

O Mallorca voltou com uma postura diferente no segundo tempo e foi coroado com um gol logo aos quatro minutos. Após um belo cruzamento de Jaume Costa, González se desvencilhou da marcação e cabeceou forte no canto, sem chances para Álex Remiro.

Reação do Real Sociedad

O Real Sociedad não se intimidou depois do gol sofrido e partiu em direção ao ataque. Aos 25 minutos, Oyarzabal recebeu um belo passe de Brais Méndez e chutou forte no canto, deixando tudo igual no Reale Arena. O Mallorca ficou abalado depois do empate e recuou no fim do segundo tempo.

O Real Sociedad pressionou no fim do jogo e construiu chances de perigo com Becker, mas não chegou ao gol. O Mallorca também ficou perto de marcar com Jaume Costa, que recebeu dentro da área e chutou por cima.

Uma classificação histórica

Na prorrogação, os times partiram em direção ao ataque e construíram chances de perigo. No entanto, nenhum dos lados conseguiu concluir em gol. Na disputa por pênaltis, Dominik Greif defendeu a cobrança de Oyarzabal e foi um dos heróis da classificação do Mallorca.

O Mallorca agora aguarda pela definição do confronto entre Athletic Bilbao e Atlético de Madrid para seu adversário na final da Copa do Rei. A decisão está marcada para dia 6 de abril.

