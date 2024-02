Flamengo recorre de decisão judicial sobre indenização à família de Christian Esmério

O Flamengo recorreu de decisão da Justiça sobre parte do valor de aproximadamente R$ 3 milhões de indenização a ser pago a familiares de Christian Esmério, uma das dez vítimas do incêndio no CT Ninho do Urubu em 2019.

Nesta terça-feira (27), o clube entrou com um embargo de declaração em questionamento à indenização à família do ex-goleiro determinada pelo juiz André Aiex Baptista Martins, titular da 33ª Vara Cível do Rio. A informação é do Blog Panorama Esportivo, de “O Globo”.

O departamento jurídico rubro-negro solicita esclarecimentos sobre os R$ 120 mil de dano moral que deveria ser depositado a favor do irmão de consideração de Christian, Alessandro da Silva dos Santos, criado pela mãe da vítima do incêndio, mas que na realidade é tio dele.

“Apesar de qualificado na inicial como irmão da vítima Christiano Esmério Cândido, em verdade é seu tio por parte de mãe. Sendo assim, adotou a sentença embargada “o entendimento perfilhado no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, para fins de legitimidade ativa em casos de dano moral indireto ou reflexo (ricochete), o vínculo a ser considerado no núcleo familiar é presumidamente estreito quanto aos pais e irmãos da vítima”, defende o clube carioca.