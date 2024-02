Volta Redonda perde para Athletic e está eliminado da Copa do Brasil

O Athletic precisou contar com o terceiro goleiro. Isso porque o titular Jefferson foi vetado pelo departamento médico. O reserva Lucas Passarelli foi titular na partida desta terça-feira até a metade da segunda etapa, quando se machucou e teve de deixar o campo.

Desse modo, Rodrigo Bazílio, o terceiro goleiro, foi para o jogo e teve grande contribuição na classificação mineira. Afinal, defendeu um chute de Rikelmo, do Volta Redonda, já na reta final da partida.

As equipes voltam a campo em seus respectivos Estaduais. Enquanto o Athletic recebe o Itabirito no sábado às 16h30, no mesmo estádio, pelo Mineiro, o Voltaço encara no domingo pelo Carioca o Nova Iguaçu às 18h10, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.