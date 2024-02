Seleção Brasileira vai enfrentar os Estados Unidos em 12 de junho

A Seleção Brasileira irá enfrentar os Estados Unidos em seu último teste antes da Copa América, em junho. A partida amistosa acontecerá no dia 12 do mês em questão, em Orlando, na Flórida. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (27), por parte da federação de futebol norte-americana, a US Soccer.

O amistoso será no Camping World Stadium, que tem capacidade para 65 mil pessoas. Anteriormente, o Brasil vai jogar contra o México, no dia 8, também em sua preparação para a Copa América. A competição começa no dia 23 de junho, mas a Seleção estreia um dia depois, contra Costa Rica ou Honduras.

O confronto entre a Seleção Brasileira e os Estados Unidos será o 21º da História. A vantagem é amplamente favorável ao Brasil, que ganhou 19 vezes e só perdeu uma: na Copa de Ouro de 1998, por 1 a 0. O último confronto, em Nova Jersey, terminou com triunfo verde e amarelo por 2 a 0, após a Copa do Mundo de 2018. Foram 43 gols brasileiros e 12 estadunidenses, em todo o retrospecto.

Já na Copa América, o Brasil ainda jogará contra Paraguai e Colômbia, na fase de grupos. Mas, antes mesmo de sua preparação, a equipe de Dorival Júnior terá amistosos em março, diante da Inglaterra, no dia 23, e Espanha, no dia 26. A primeira convocação de Dorival, para estes dois compromissos, ocorre na próxima sexta-feira.

