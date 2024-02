Kvaratskhelia, do Napoli, pode ser o substituto de Mbappé no PSG

O Paris Saint-Germain pode ter encontrado seu novo alvo preferido para substituir a provável saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, em julho. É o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli, apontado como um possível sucessor do craque francês. Aos 23 anos, ele atravessa grande momento e poderá ser a prioridade da diretoria parisiense. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘Get Football’.

Kvaratskhelia é, para muitos, a reposição ideal a Mbappé, que já sinalizou que deixará o PSG no meio do ano. Mas o georgiano não é o único: assim como ele, nomes como o português Bernardo Silva, do Manchester City, e Mohamed Salah, do Liverpool, entraram nas especulações. Até seu companheiro de Napoli, o nigeriano Victor Osimhen, esteve no radar.

Mas o fato é que Kvaratskhelia é uma das maiores revelações do futebol europeu dos últimos anos, assim como o próprio Mbappé. Ambos têm a mesma idade, mas o atacante napolitano tem uma trajetória diferente. Em seu país, passou por Dínamo Tblisi, Metalurg Rustavi e Dínamo Batumi, além de ter jogado nos russos Lokomotiv Moscou e Rubin Kazan.

Contratado pelo Napoli há quase dois anos, ele surpreendeu ao conduzir o time, junto a Osimhen e o polonês Zielinski, a um título italiano que não vinha desde 1990. Tal feito fez o jogador ganhar o apelido de ‘Kvaradona’, tornando-se ídolo imediato. Por isso, o clube italiano promete fazer jogo duro e não deve liberá-lo por menos de 100 milhões de euros (R$ 532 milhões).

