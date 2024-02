Vegetti celebra ‘jogo perfeito’ do Vasco em Santa Catarina

O Vasco venceu o Marcílio Dias por 3 a 1 na noite desta terça-feira (27), pela primeira fase da Copa do Brasil. Após o jogo, Vegetti, autor do primeiro gol cruzmaltino, ainda no primeiro tempo, disse que o time teve dificuldades e precisou fazer um “jogo perfeito” para deixar a cidade de Itajaí (SC) com a classificação à segunda fase.

” A gente sabia que ia ser muito difícil. É um campo que não estamos acostumados e eles, pelo contrário, conhecem muito bem. Tínhamos que fazer um jogo perfeito aqui para vencer e, afinal, conseguimos a diferença que precisávamos”, analisou.

Vegetti enaltece a temporada do clube

O clube agora aguarda o vencedor do embate entre Água Santa e Jacuipense, que acontece nesta quarta (28), em Barueri (SP). Embora admita que o time teve dificuldades para superar o adversário catarinense, Vegetti afirmou que o resultado serviu para mostrar o bom momento pelo qual o Vasco passa.

“Conseguimos demosntrar porque o Vasco vem fazendo o que está fazendo em todas as competições. Inegavelmente estamos crescendo. No segundo tempo tivemos que fazer muitas alterações e fizemos mais um gol”, concluiu.

