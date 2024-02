Emiliano Diaz valoriza vitória em gramado ruim

Na noite desta terça-feira (27), o Vasco vemceu o Marcílio Dias por 3 a 1, em Itajaí (SC). Desse modo, garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Após a partida, Emiliano Diaz, auxiliar técnico do clube, reconheceu alguns obstáculos encontrados, especialmente em relação ao estado do gramado do Estádio Hercílio Luz. Todavia, destacou o espírito de luta dos jogadores.

“Estávamos prontos para os desafios que enfrentaríamos hoje. Sabíamos que seria um jogo traiçoeiro e difícil, especialmente considerando as condições do campo. Mesmo com as limitações impostas pelo gramado, nossa equipe mostrou determinação e conseguiu a vitória, que era o mais importante. Inegavelmente há aspectos a melhorar, como sempre, mas estamos satisfeitos com o resultado”, afirmou Emiliano.

Emiliano comenta alteração tática

Durante o intervalo, Ramón e Emiliano Díaz promoveram alterações táticas na equipe. Sendo assim, o sistema de três zagueiros deu lugar a uma linha de quatro e três homens no meio. Segundo Emiliano, a mudança visava corrigir as dificuldades encontradas na primeira etapa.

“Focamos nas questões táticas durante o intervalo, identificando o que precisava ser melhorado. Percebemos que estávamos enfrentando problemas no meio-campo. Optamos por adotar o esquema 4-3-3, uma decisão mais estratégica”, explicou.

Em relação aos sistemas de jogo utilizados, Emiliano revelou que o Vasco trabalha com três diferentes modelos, além do tradicional 5-3-2. Ele ressaltou a importância de ter essas variações à disposição, adaptando-se conforme as necessidades do jogo e as características dos jogadores em campo.

“Nosso time está familiarizado com três sistemas de jogo distintos. Isso nos dá flexibilidade para escolher a estratégia mais adequada em cada situação. A experiência de sete meses trabalhando com esses sistemas facilita nossa busca pela excelência”, concluiu Emiliano.

