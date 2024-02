São Paulo terá que cortar dois estrangeiros de jogo contra a Inter de Limeira

O São Paulo encara a Inter de Limeira nesta quarta-feira (28), às 21h35, em Brasília, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. Para o embate, o técnico Thiago Carpini será obrigado a cortar dois jogadores dos relacionados. Afinal, o Tricolor tem nove jogadores estrangeiros à disposição para a partida, mas o regulamento permite a relação de apenas sete.

Atualmente, o São Paulo conta com Ferraresi (Venezuela), Arboleda (Equador), Alan Franco (Argentina), Galoppo (Argentina), Michel Araújo (Uruguai), Bobadilla (Paraguai), Calleri (Argentina) e Iba Ly (Senegal) como estrangeiros. Nesta semana, o clube inscreveu James Rodríguez no Estadual e aumentou a quantidade de gringos.

Na última rodada, contra o Guarani, Carpini não teve esse problema. Afinal, Arboleda estava suspenso e James ainda não estava inscrito. Contudo, com a possibilidade de ter todos os estrangeiros à disposição, o treinador agora terá uma dor de cabeça para o jogo em Brasília.

O mais provável é que um dos cortados seja Iba Ly, já que os demais gringos são utilizados com frequência.O outro corte pode sobrar para a zaga. Além de Arboleda, Diego Costa também retorna após suspensão. Com a dupla titular de volta, Alan Franco ou Ferraresi, que jogaram contra o Guarani, pode ficar fora da relação. Outra possibilidade é no meio de campo. Com os retornos de Wellington Rato e Lucas Moura, quem acaba correndo risco é Galoppo ou Michel Araújo.

Situação do São Paulo no Paulistão

O momento do Tricolor no Estadual está complicado. Sem vencer há quatro jogos, o São Paulo é o segundo colocado do Grupo D, com 15 pontos, e assume a liderança se ganhar a partida. Contudo, se seguir sua sequência sem vitórias, o time de Thiago Carpini fica ameaçado pelo São Bernardo e pode ficar até fora do mata-mata do Paulistão.

