Coudet barra quatro atletas de viagem do Inter pela Copa do Brasil

O Inter chegou a Maceió na noite desta terça-feira para a estreia na Copa do Brasil diante do ASA. Para o confronto decisivo, o técnico Eduardo Coudet decidiu levar apenas 19 jogadores, deixando quatro atletas em Porto Alegre por opção técnica: Gabriel, Campanharo, De Pena e Luiz Adriano.

O quarteto ficou no Rio Grande do Sul por opção do treinador argentino. Assim, eles podem ser negociados pelo Inter até o fechamento da janela de transferências, em 7 de março. Por exemplo, De Pena interessa a Vasco e Corinthians. Por outro lado, o Colorado busca um goleiro, lateral-esquerdo e zagueiro para reforçar o elenco para a sequência da temporada.

A decisão pegou muitos de surpresa, pois já havia muitos jogadores não relacionados para a partida. Os titulares Rochet, com desconforto na região torácica; Mercado, com dores no joelho esquerdo; e Enner Valencia, com dores no pé direito, já estavam fora da estreia na Copa do Brasil em 2024 por questões médicas.

Contudo, a lista de desfalques de Coudet não para por aí. Além dos titulares, Mallo (desconforto na coxa esquerda),Hyoran (questões pessoais), Matheus Dias (retreinamento) e Gabriel Barros (atividades físicas complementares) também não viajaram com a delegação.

Inter recebido com muita festa

A delegação do Inter foi recebida no Nordeste com muita festa. A torcida promoveu uma edição das ruas de fogo para recepcionar os jogadores, que passarão a noite em Maceió e viajarão a Arapiraca, na tarde desta quarta-feira, horas antes da partida. O Colorado joga por um empate para avançar à segunda fase da competição. Em seguida, vai enfrentar o vencedor de Itabuna e Nova Iguaçu.

O Inter deve entrar em campo contra o ASA com a seguinte formação: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucas Alario.

A partida entre ASA e Internacional está marcada para o estádio Coaracy da Mata Fonseca, às 20h desta quarta-feira.

