Giuliano completa um mês sem entrar em campo pelo Santos

Nesta quarta-feira (28), o meia Giuliano completa um mês sem entrar em campo com a camisa do Santos. Ele sentiu dores na panturrilha esquerda logo quando entrou no clássico contra o Palmeiras, em 28 de janeiro. Pouco depois, ficou constatada uma lesão muscular no local, que o tirou de combate desde então.

Giuliano já voltou a treinar com o elenco e está preparado para atuar, mas o Peixe não quer arriscar uma nova lesão na reta final da fase de grupos do Paulistão. Já classificado para o mata-mata, a intenção do Santos é ter o meia 100% fisicamente para o momento decisivo do Estadual.

Ainda faltam mais dois jogos pela fase de grupos. O Peixe já está classificado e tem, por ora, a melhor campanha entre todos os times, podendo ainda ser ultrapassado pelo Palmeiras.

Contudo, vale ressaltar que Giuliano vive um jejum de partidas que no período do Corinthians nunca aconteceu. Afinal, são sete jogos sem atuar pelo Peixe e ainda sem saber se será escalado na 11ª rodada do Campeonato Paulista, contra o Bragantino.

Desde 2021 no futebol paulista, Giuliano passou os últimos anos sem lesões sérias. Aliás, ele perdeu, no máximo, quatro partidas em sequência pelo Corinthians. Para efeito de comparação, quando jogava no rival, o meia emplacou uma incrível sequência de 19 partidas como titular.

Assim, a tendência é que o camisa 10 continue preservado nas próximas rodadas do Paulistão. A comissão técnica deve contar com o meia apenas nas quartas de final do Estadual. Mesmo sentindo falta de um meia armador, Fábio Carille entende que seu armador será mais importante no mata-mata.

