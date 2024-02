Léo Ortiz desconversa sobre Flamengo: ‘Tento me afastar’

Depois da classificação do RB Bragantino para terceira fase da Libertadores, Léo Ortiz comentou sobre uma possível transferência ao Flamengo. O zagueiro, que já confirmou desejo de jogar no Rubro-Negro, revelou que está tentando se afastar das negociações.





Interesse do Flamengo

”É muita coisa que sai e acaba chegando em mim, então não tem como se blindar totalmente. Como já falei uma vez, dei um passo atrás de estar negociando direto. Isso quem cuida é meu empresário e minha irmã”, disse Léo Ortiz na última terça-feira (27/02).

”Então eu tenho recebido algumas coisas, lógico, mas quanto mais próximo do jogo tento me afastar e guardar todas as minhas energias para o Red Bul Bragantino”, completou Léo Ortiz.

O Flamengo ainda não desistiu da contratação de Léo Ortiz. Assim, Marcos Braz e Bruno Spindel planejam viajar para São Paulo nesta quarta-feira (28/02) e tentar resolver todos os detalhes da negociação. O zagueiro vem atuando normalmente nos últimos jogos do Bragantino e tem contrato no Massa Bruta até o fim de 2026.

