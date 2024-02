Geyse é ambiciosa após goleada da Seleção: ‘Queremos a final’

A Seleção Feminina encerrou sua trajetória na primeira fase da Copa Ouro com uma goleada por 5 a 0 sobre o Panamá. As meninas fizeram o dever de casa e não tiveram problemas para vencer o pior time do Grupo B. Com o resultado positivo, a equipe manteve os 100% de aproveitamento, com nove pontos. Além de garantir a liderança do grupo e uma das melhores campanhas.

A atacante Geyse foi o grande nome do elástico triunfo. Isso porque ela foi autora de dois dos cinco gols da equipe. A jogadora demonstrou ambição com relação à meta da Seleção no torneio.

“Chegar à final é o nosso objetivo, então vamos continuar trabalhando. Independente do adversário que a gente vai enfrentar, vamos continuar focadas”, ressaltou a atacante.

Momento difícil na Seleção e geral na carreira

A atleta também admitiu que individualmente não passa por um bom momento. Mesmo assim, a confiança e prestígio da comissão técnica vêm sendo essenciais para superar a fase negativa. Bem como o crédito pela sua atuação de destaque diante do Panamá.

“Venho me cobrando muito. Sei que não estou numa fase muito boa, mas com a confiança da comissão técnica estou me soltando mais. Eu agradeço a eles e as minhas companheiras pela confiança. Tenho que acreditar em mim, sei que posso dar muito mais dentro da seleção e no meu clube”, confessou Geyse.

“Estou feliz pela vitória, pelo trabalho que a gente vem construindo com a nova comissão. A gente tem muito para aprender ainda, isso é só um processo de uma caminhada muito longa”, complementou.

‘Difícil encontrar palavras’

Outra jogadora que se sobressaiu na partida foi a lateral-esquerda Bia Menezes. Aliás, a Copa Ouro é sua primeira competição pela Seleção Brasileira Feminina. Logo em sua segunda partida, marcou o seu primeiro gol. Obviamente, ela se emocionou com o feito e dedicou a sua mãe.

“É difícil encontrar palavras. É um momento que eu sonhei muito, fico muito feliz com isso. Dedico esse gol a minha mãe que está lá no céu, tenho certeza que ela está torcendo muito por mim. Agora vamos curtir o momento, aproveitar, descansar e pensar já na próxima fase que vai ser muito importante”, vibrou Bia.

As meninas do Brasil aguardam o término da fase inicial da Copa Ouro. Como deve ficar entre os times com a melhor campanha, a tendência é de que seu próximo adversário seja menos expressivo na teoria. Isso porque os candidatos com maior probabilidade ficam entre Costa Rica, Paraguai e Porto Rico. A Seleção Feminina retorna a campo no próximo domingo (03).

Vale ressaltar que o treinador Arthur Elias utilizou a primeira etapa do torneio para realizar experimentações na equipe. Posteriormente, na fase mata-mata, o comandante deve estabelecer um time titular. Além de começar a definir algumas escolhas que integrarão o grupo que disputará os Jogos Olímpicos em Paris, no meio do ano.

