Allegri se torna o primeiro técnico a chegar a mil pontos no Italiano

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, atingiu uma marca expressiva na vitória por 3 a 2 sobre o Frosinone, no último domingo. Ele foi o primeiro treinador a alcançar mil pontos na história do Campeonato Italiano.

Allegri fez história à frente da Juventus, mas também tem passagens por Cagliari e Milan. No total, o comandante chegou a 301 vitórias, 99 empates e 96 derrotas, que somam, ao todo, 1002 pontos. São seis títulos do Calcio, sendo um pelo Rossonero e cinco com a Velha Senhora. Ele perde apenas para Giovanni Trapattoni, que foi campeão da competição em sete oportunidades.

A trajetória de Allegri como técnico no Campeonato Italiano começou em 2008/09, quando assumiu o comando do Cagliari. Depois de duas temporadas no clube da Sardenha, foi para o Milan, onde ficou quatro anos. Em seguida, foi para a Juventus, onde faturou cinco títulos do Calcio consecutivos e saiu em 2018/19. Depois de duas temporadas ausente, voltou à Velha Senhora em 2021/22, onde está atualmente.

Allegri está atrás de Trapattoni no número de títulos

Ao que tudo indica, não será nesta temporada que Allegri empatará em número de conquistas do Campeonato Italiano com Trapattoni. Isso porque a Juventus está em segundo lugar, com 57 pontos, a nove da líder Inter de Milão. Contudo, os Nerazzurri ainda têm um jogo a menos contra a Atalanta, que será disputado nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília).

A partida que marcou o recorde de pontos de Allegri foi bastante disputado com o Frosinone. A Juventus abriu o placar com Vlahovic, mas levou a virada do time adversário. O atacante sérvio deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Coube ao zagueiro Rugani, nos acréscimos, dar a vitória à Velha Senhora.

Na próxima rodada, a Velha Senhora visita o Napoli, no domingo, às 16h45 (de Brasília).

