Comissão do Atlético quer que diretoria explique falta de contratações’, diz jornalista

O Atlético vive uma crise de bastidores. Afinal, seu técnico Felipão é bastante criticado pelos torcedores, inclusive com uma briga clara entre o treinador e um atleticano no desembarque do Galo. Além disso, o time não rende o esperado e o clube faz péssima campanha no Campeonato Mineiro. No entanto, algo incomoda Felipão.

De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, da Paramount, a ausência da diretoria para explicar que não terão novos investimentos para um elenco ainda mais pesado é um fato que intriga a comissão técnica.

“Tem uma coisa que está deixando intrigada a comissão técnica: o Atlético abriu mão de jogadores experientes, Vargas não tem jogado bem, o Felipão tenta um time com jogadores jovens, como Alisson por exemplo. O time não tem jogado bem, no entanto, jogou bem no segundo turno do Brasileiro. O que se pede e tem razão é: se a direção não tem dinheiro para investimento em jogadores pesados, que se diga que ‘vai ter trabalho de aposta na base e o Felipão está para fazer aposta na base e estamos aqui pra respaldar o Felipão”, iniciou PVC.

PVC acredita, inclusive, que Felipão está certo em determinado momento, considerando a falta de paciência dos torcedores.

“A diretoria não apareceu neste cenário. A comissão quer que se explique para torcida é que não vai ter investimento. Como em 2021 não vai ter para montar elenco muito mais pesado e, portanto, precisa de paciência com jogadores mais jovens”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.