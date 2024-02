Vasco volta ao Rio ainda na madrugada e foca na reta final do Estadual

Após a vitória por 3 a 1, nesta terça-feira (27/2) sobre o Marcílio Dias, o Vasco retornou ainda na madrugada ao Rio. O grupo de jogadores recebeu folga nesta quarta e iniciará preparação para a rodada final da Taça GB a partir desta quinta. O Cruz-Maltino terá a Portuguesa pela frente.

A partida será decisiva para o Gigante da Colina. Isso porque a equipe ainda não garantiu a sua vaga nas semifinais do Estadual. O clube de São Januário disputa a classificação com o Botafogo, que terá o clássico com o Fluminense em sua última partida pela primeira etapa do Carioca. Ou seja, apenas um resultado positivo interessa ao Vasco.

Um empate, aliás, pode complicar a situação da equipe de São Januário se o Glorioso superar o time das Laranjeiras. Afinal, o Cruz-Maltino ainda pode perder a vaga para o Alvinegro no segundo critério de desempate, o saldo de gols. O Gigante da Colina ainda tem condições de terminar o Estadual na segunda colocação e chegar a fase mata-mata com a vantagem do empate nas semifinais. Para isso, o time de São Januário necessita primeiro conquistar uma vitória sobre o oponente da Ilha do Governador. Além de torcer por tropeços do Nova Iguaçu e uma vitória do Alvinegro sobre o Tricolor.

Vasco espera definição de próximo adversário na Copa BR

Depois de vencer o Marinheiro na estreia da Copa do Brasil, o Vasco vai receber como premiação R$ 1,47 milhão pela classificação a segunda etapa da competição. Em seguida espera a definição do embate entre Água Santa e Jacuipense para conhecer seu próximo adversário no torneio. A segunda etapa do campeonato mata-mata vai ocorrer nos dias 6 ou 13 de março.

