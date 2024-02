Inter fará cartada final por dupla e ainda tenta lateral-esquerdo

Com a janela de transferências chegando ao fim, o Inter vai com tudo por reforços. A data-limite para contratações é na quinta-feira (7), o que pede agilidade nesta reta final.

Assim, segundo a “Rádio Gaúcha”, o Colorado fará cartadas finais importantes. Thiago Maia, volante do Flamengo, e Bernardo, lateral-esquerdo do Bochum-ALE, são os principais alvos.

Além deles, o time gaúcho ainda tentará antecipar a chegada de Rafael Borré, já contratado para julho. O colombiano tem pré-contrato assinado, mas segue com vínculo com o Werder Bremen. A negociação é considerada complexa.

Thiago Maia também tem situação complicada. No caso do volante, ainda há diferença importante entre a pedida do Flamengo e a oferta colorada. Não só em valores, quanto à forma de pagamento.

Quanto ao lateral-esquerdo Bernardo, o jogador, que atua no futebol alemão, vem sendo monitorado desde que o Inter começou a negociar com Borré, que também joga na Bundesliga.

A lateral-esquerda, bom lembrar, é prioridade no mercado, já que é a maior carência do elenco. Carlos de Pena, meia de origem, vinha sendo improvisado no setor. O sonho do Inter seria Alex Sandro, ex-Seleção Brasileira.

