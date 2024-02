Grêmio pode lucrar em possível venda de Arthur na Europa

O Grêmio pode ter um novo lucro em negociação envolvendo Arthur, campeão da Libertadores pelo Imortal em 2017. Afinal, o jogador da Juventus, que está emprestado a Fiorentina, está na mira de outros clubes europeus, podendo ser vendido no meio do ano. Assim, como o Tricolor é o clube formador, tem direito a 3,5% sobre uma possível venda.

Segundo a imprensa italiana, o passe fixado para uma venda do volante é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões). Assim, se a negociação acontecer por esse valor, o Grêmio receberia 700 mil euros (R$ 3,7 milhões).

O Grêmio vendeu Arthur para o Barcelona por R$ 120 milhões em 2018. Posteriormente, quando o clube espanhol negociou o brasileiro para a Juventus, o Imortal recebeu 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões).

Mecanismo de clube formador não vale para venda entre clubes do mesmo país

Um dos clubes interessados na compra do Arthur é justamente a Fiorentina, que tem o volante por empréstimo até o meio do ano. Assim, caso o clube italiano faça a compra do jogador, o Grêmio não lucraria na negociação. Afinal, segundo normas da Fifa, o mecanismo de clube formador, neste caso, não cabe para negociação entre clubes do mesmo país.

