Pela primeira rodada da Copa do Brasil, em Alagoas, no Estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca, ASA e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28/2), às 20h (de Brasília). O empate é do Colorado. Afinal, pelo regulamento, o visitante, nesta fase, tem a vantagem. Quem vencer, avança. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 18h30 (de Brasília), sob o comando do vibrante Ennio Ricanelo, que também está na narração.

Ennio Ricanelo narra a partida, mas a cobertua da Voz do Esporte ainda conta com João Migeul Lotufo nos comentários e Giovanni Danjo com as reportagens.

