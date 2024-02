Com hat-trick de Osimhen, Napoli atropela o Sassuolo por 6 a 1 pelo Italiano

Com três gols do nigeriano Osimhen, o Napoli goleou o Sassuolo por 6 a 1 nesta quarta-feira (28), em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Italiano. No Città del Tricolore, em Régio da Emília, na Itália, Rrahmani e Kvaratskhelia (2x) marcaram os outros gols do time visitante, que chegou aos 40 pontos, na nona posição. Enquanto isso, o único gol do Sassuolo, que está na zona de rebaixamento, foi de Racic.

Como foi o jogo

Só deu Napoli no primeiro tempo. Apesar de ter sido o Sassuolo que abriu o placar aos 16 minutos com Uros Racic, o time visitante dominou as ações em campo. O gol de empate saiu aos 28′, em uma linda jogada trabalhada. Após receber passe de letra de Anguissa, o zagueiro Rrahmani mandou a bola para o fundo da rede. O segundo e terceiro gol do Napoli foram de Osimhen. O terceiro, aliás, contou com uma ajuda do brasileiro Matheus Henrique, do Sassuolo, que falhou no lance.

O time de Francesco Calzona precisou de apenas dois minutos para chegar ao quarto gol, mais uma vez com Osimhen. O nigeriano aproveitou outra bobeada da zaga adversária. Aos cinco minutos foi a vez de Kvaratskhelia guardar o dele, ao acertar um lindo chute no gol de Consigli. Com o time da casa sem forças para reagir, Kvaratskhelia marcou mais uma vez, chegando ao sexto gol da Napoli. O placar, aliás, poderia ser ainda maior.

