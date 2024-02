Intérprete do mascote do Inter presta depoimento após acusação de importunação

O intérprete do Saci, mascote do Inter, homem cujo nome ainda não foi divulgado, compareceu de maneira voluntária à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre (DEAM) na tarde da última terça-feira (27).

Segundo a “Rádio Gaúcha”, o funcionário chegou acompanhado por um advogado, prestando depoimento no inquérito que investiga uma acusação de importunação sexual durante o clássico Gre-Nal, no último domingo (25), no Beira-Rio.

LEIA MAIS: Inter fará cartada final por dupla e ainda tenta lateral-esquerdo

A acusação foi feita pela jornalista Gisele Kümpel, do Canal Monumental (portal identificado com o Grêmio), que teria sido abraçada e beijada sem consentimento pelo mascote após o terceiro gol do Inter.

Conforme relatado pelo delegado Christian Nedel, o depoimento foi fornecido como parte do inquérito. Lembrando que o funcionário foi temporariamente afastado das atividades relacionadas ao Inter enquanto as investigações estão em andamento.

O clube, que vem colaborando com o processo, forneceu as imagens do evento para análise. Além disso, mais testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.

A Polícia Civil declarou, em nota, que, visando evitar possíveis interferências nas investigações, não divulgará o teor completo dos depoimentos.

Veja a nota da Polícia Civil

“Na manhã de segunda-feira, dia 26/02/24, a 1° Delegacia da Mulher de Porto Alegre recebeu a ocorrência registrada no Posto Policial do Beira Rio pela vítima Gisele Kumpel. Foi instaurado inquérito policial para investigar delito de importunação sexual.

Como diligências preliminares, a Autoridade Policial oficiou ao Sport Club Internacional, solicitando as imagens registradas pelas câmeras do estádio, bem como a qualificação completa do indivíduo que atuava fantasiado como o Mascote Saci durante o Grenal ocorrido no último domingo.

Em relação à investigação de importunação sexual, informa-se que ontem, terça-feira, dia 27/02/24, a vítima foi reinquirida, oportunidade em que prestou depoimento para esclarecer maiores detalhes dos fatos ocorridos.

Ainda na tarde de ontem, o suspeito, após ser qualificado, apresentou-se espontaneamente na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, acompanhado de advogado, momento em que foi interrogado.

A Polícia Civil já está na posse de parte das imagens cedidas pelo Clube e passará a ouvir testemunhas nos próximos dias. O teor dos depoimentos não será divulgado para não haver prejuízo às investigações.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.