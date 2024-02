STJ julgará pedido da Itália para Robinho cumprir pena no Brasil

“A primeira possibilidade é que esta pena seja cumprida aqui. Faríamos apenas a transferência da execução da pena. O STJ pode decidir dessa forma. Pode decidir também que a transferência do processo seja feita para o Brasil. Haverá a discussão de qual estágio vai transferir para o Brasil. O mais comum é que seja transferido do zero. Assim, ele responderá perante à justiça brasileira em um novo processo”, afirmou Augusto de Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça, ao Seleção Sportv.

Entenda o pedido

Em 2017, a Justiça italiana condenou Robinho por atos ocorridos em 2013. Logo depois, as autoridades jurídicas do país europeu confirmaram a sentença em outras instâncias. Em janeiro de 2022, a mais alta corte da Itália encerrou qualquer possibilidade de recurso.

Desde então, a Itália pediu a extradição do jogador para as autoridades brasileiras. No entanto, isso não aconteceu, pois o Brasil não extradita seus cidadãos. Nesse sentido, as autoridades italianas pedem que a pena seja cumprida no país de origem do atleta, e o parecer do Ministério Público Federal concorda com o pedido.

No momento, Robinho reside no litoral paulista desde que voltou ao Brasil e esteve, na última terça-feira, no CT do Santos para um churrasco com o elenco profissional. Contudo, o clube paulista divulgou uma nota afirmando que o ex-jogador não foi convidado para o evento. A nota também reiterou que o ex-atleta esteve no local para levar um exame do filho, da equipe sub-17.