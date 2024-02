Técnico português está na mira do Liverpool

O Liverpool se movimenta nos bastidores para encontrar um substituto para Jurgen Klopp. Nesta quarta-feira (28), o jornal britânico ‘The Athletic’ destacou que os Reds têm interesse no técnico Rúben Amorim, do Sporting. O português é visto com bons olhos no Liverpool e seria um plano B caso Xabi Alonso não seja contratado.

Além disso, o jornal destaca que, além de Rúben Amorim, o Liverpool também monitora a situação do alemão Julian Nagelsmann.

Segundo o ‘The Athletic’, Rúben Amorim aparece como forte candidato para assumir o Liverpool devido à sua metodologia vitoriosa no Sporting. Além de um novo treinador, o clube também busca um diretor esportivo para encerrar definitivamente a passagem de Klopp.

Dessa maneira, a imprensa britânica destaca que Amorim “incorpora ciências esportivas nos treinos” e utiliza dados comprovados para manter os jogadores em boa forma. Além disso, Paulo Barreira, membro da comissão técnica do Sporting, já trabalhou no Liverpool, o que também não passou despercebido em Anfield.

A única preocupação, no entanto, é a multa rescisória de Rúben Amorim, fixada em 10 milhões de euros (R$ 53,8 milhões). Ao mesmo tempo, o ‘The Athletic’ destaca que esse valor está menor que o do ano passado, que era o dobro, 20 milhões euros (R$ 107,6 milhões). Mesmo assim, a publicação também enfatiza que o técnico não tem experiência fora de Portugal, o que pode ser um fator relevante para as negociações.

