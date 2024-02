Lucas Piton renova contrato com o Vasco

O lateral-esquerdo Lucas Piton renovou seu contrato com o Vasco. Seu novo vínculo, válido até o fim de 2028, já apareceu, inclusive, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A notícia foi dada primeiramente pelo canal “News Colina”. Contratado em 2023, o jogador tinha vínculo até o fim de 2026, renovando, então, por mais duas temporadas.

Jogador está valorizado no Vasco

Lucas Piton vem valorizando cada vez mais em São Januário. É o quarto jogador que mais entrou em campo neste ano, com dez participações. A conta inclui os jogos amistosos na pré-temporada cruz-maltina no Uruguai.

Na atual temporada, Piton contribuiu com um gol (contra o Botafogo) e uma assistência (contra o Bangu) em oito partidas, participando, assim, de dois gols até o momento. Em 2023, porém, participou de oito gols (sendo sete assistências), em 49 partidas.

Ele foi titular na vitória do Vasco sobre o Marcílio Dias, na última terça (27), pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogador, no entanto, não repetiu as boas atuações recentes.

