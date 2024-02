Chelsea sofre, mas bate o Leeds no fim e avança na Copa da Inglaterra

Em pleno Stamford Bridge, o Chelsea sofreu, mas venceu o Leeds United por 3 a 2 pelas oitavas de finais da Copa da Inglaterra. No primeiro tempo, os visitantes saíram na frente com Joseph, mas tomou a virada com Nicolas Jackson e Mudryk. Na etapa final, Joseph voltou a estufar a rede, porém Gallagher marcou o gol da classificação dos Blues aos 45 do segundo tempo.

Na próxima fase, os confrontos serão definidos pelo sorteio. Nesse sentido, o Chelsea terá que aguardar a definição. Antes disso, mede forças com o Brentford, fora de casa, no sábado (2), às 12h (de Brasília). O Leeds United, por sua vez, mede forças com o Huddersfield, no mesmo dia, porém às 9h (de Brasília), pela segunda divisão da Inglaterra.

Vacilo azul

Apesar do Chelsea iniciar a partida com mais ímpeto ofensivo, foram os visitantes que saíram na frente no Stamford Bridge. Depois de uma saída perigosa da defesa dos Blues em que Caicedo perdeu a bola, Joseph teve tranquilidade para abrir o placar para o Leeds United.

Empate na conta

Minutos depois, Caicedo deu a volta por cima e conseguiu um passe preciso para encontrar Nicolas Jackson livre para finalizar, com categoria, e deixar tudo igual. A partir disso, o Chelsea pressionou para tentar a virada. Enzo Fernández chegou a finalizar no alvo, mas o goleiro Meslier defendeu. Mudryk também tentou furar o bloqueio, mas parou no arqueiro adversário.

Vira, virou

Ainda no primeiro tempo, Sterling abriu espaço na ponta direita e cruzou na medida para Mudryk virar o placar para o Chelsea. Do outro lado, o Leeds até teve chance de empatar, mas Daniel James mandou por cima.

Tudo igual

Na volta do intervalo, Mateo Joseph voltou a se destacar. Assim, o jogador cabeceou firme após o cruzamento de Anthony e deixou tudo igual no placar em Stamford Bridge.

Gol salvador

Ao longo de todo segundo tempo, o Chelsea pressionou o adversário, porém pecava na falta de qualidade na construção e o jogo parecia caminhar para a prorrogação. O Leeds não ficou atrás e também finalizou e buscou o resultado, mas foi castigado no fim. Aos 45, no último suspiro, Gallagher girou entre dois zagueiros e bateu por cima do goleiro para fazer 3 a 2.

