Casemiro classifica o Mancheter United às quartas da Copa da Inglaterra

Um gol na raça de Casemiro, aos 44 minutos do segundo tempo, deu a classificação do Manchester United às quartas de final da Copa da Inglaterra. O triunfo sobre o Nottingham Forest, fora de casa, no City Groud, foi dificílimo. Embora os Red Devils, com muitos desfalques, tivessem maior posse, o time da casa foi perigoso e equilibrou na etapa final. Contudo, Casemiro, que entrou no sacrifício e com seis pontos na cabeça (fruto de uma lesão no jogo passado, contra o Fulham) tratou de fazer um gol salvador. E com uma pitada de drama: ele roçou de cabeça exatamente onde tinha se machucado. A ferida abriu e ele saiu ensanguentado.

Assim, o Manchester United, a ferro e fogo, avança para parazer um superclássico nas quartas de final. Afinal, vai enfrentar o seu arquirrival Liverpool.

Vaga do United vem na cabeçada de Casemiro

O Nottingham Forest foi muito perigoso em contra-ataques puxados por Origi. E lamentou que seu atacante tenha perdido duas boas chances. Mas a verdade é que o United sobrou no primeiro tempo. Não abriu o plcar antes dos cinco minutos por falta de sorte: uma bola do brasileiro Antony nafoi trave e uma incrível desperdiçada por McTominay. Com 65% de posse e boa troca de passes, teve outras duas chances com Rashford e, de novo, McTominay. Mas os 45 minutos iniciais ficaram no zero.

No segundo tempo, embora o United tenha mantido a posse de bola, o Nottingham, com o apoio da torcida, foi ativo nas finalizações. O que faltou foi pontaria para ambos os lados. Se o Nottingham chutou 15 e apenas cinco na direção do gol, o United das 18 finalizações, acertou o alvo em seis. Contudo, ambos os goleiros estavam bem ligados e fizeram boas defesas quando acionados. Quando a tendência era o jogo ir aos pênaltis, Casemiro definiu a classificação do United. Aos 44. O time teve uma falta pela esquerda. Bruno Fernandes cobrou para a área e Casemiro roçou de cabeça. Após muita análise do VAR, o gol foi validado.

