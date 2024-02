Fluminense fará concentração antes do jogo de volta contra a LDU

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília) para medir forças com a LDU, do Equador, pela decisão da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. Assim, antes da partida, os comandados de Fernando Diniz farão a concentração em um hotel da Barra da Tijuca. A informação é do portal ‘ge’.

Desse modo, o Tricolor iria treinar na manhã desta quarta-feira (28) no CT Carlos Castilho. No entanto, decidiu mudar o horário da atividade para o fim da tarde e seguir direto para o hotel na Barra da Tijuca. A delegação, portanto, ficará no local até a hora de ir em direção ao Maracanã, local do jogo.

O Fluminense terá que vencer a LDU por dois ou mais gols de diferença na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para garantir o título no tempo normal. Caso termine apenas com um gol de diferença, o confronto irá para a prorrogação e depois pênaltis em caso de igualdade.

Para o jogo de volta, Fernando Diniz terá o retorno de uma peça fundamental no título inédito da última edição da Libertadores. Trata-se de John Kennedy, que estava suspenso e não participou do duelo em Quito. Vale lembrar que o atacante estufou a rede em todos os jogos do mata-mata e fez o gol do título diante do Boca Juniors, também no Rio de Janeiro.

