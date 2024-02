Atlético vai mexer na acústica da Arena para criar ‘efeito caldeirão’

O Atlético Mineiro pretende mexer na acústica da Arena MRV para aumentar o efeito que possa reverberar o som de sua torcida nas arquibancadas. A ideia do clube é criar o chamado ‘efeito caldeirão’, para que os gritos dos torcedores possam ecoar melhor dentro do estádio. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘Fala Galo’.

Embora o som nos arredores do estádio não possa ultrapassar determinados limites, estabelecidos pela prefeitura de Belo Horizonte, o Atlético deve tomar medidas para reverberar melhor o som da torcida dentro da Arena. A ideia é acionar a engenharia para criar elementos que reflitam melhor as ondas do som no estádio.

Essas alterações deverão acontecer entre o fim de março e o começo de abril, portanto, a tempo do início do Brasileirão. Embora ainda esteja em fase de estudos, esta alteração, pelo que pretende a diretoria, fará com que o estádio ganhe ares mais acolhedores para o time da casa e hostis para os adversários.

As medidas para otimizar os efeitos do som ainda são mantidas em sigilo. Mesmo assim, a diretoria pretende atender uma reclamação que alguns torcedores expressaram a partir do meio de 2023. Na altura da abertura do estádio para o público e a realização de partidas, muitos se queixaram de que a acústica da Arena não era das melhores.

