Botafogo, irresistível, goleia o Aurora no Niltão

Noite de festa no Estádio Nilton Santos. Com atuação de gala, o Botafogo venceu o Aurora por 6 a 0 e, desse modo, garantiu vaga na terceira fase da Libertadores. Júnior Santos (quatro vezes), Tiquinho Soares e Savarino foram os artilheiros da partida.

Com o resultado, a equipe enfrenta o Bragantino na próxima fase da competição.

Botafogo resolve no primeiro tempo

O início foi avassalador. Sendo assim, com 15 minutos de jogo, o placar apontava Botafogo 2 a 0 e o alvinegro ainda teve um gol anulado. Logo aos 2 minutos, Tiquinho cruzou e Júnior Santos fez 1 a 0. Em seguida, Savarino, ampliou, mas estava impedido e o gol não valeu. Aos 14, todavia, não teve jeito. Damián Suárez cruzou e Tiquinho precisou concluir duas vezes para ampliar.

Dono do jogo, o Botafogo perdeu algumas boas oportunidades, mas chegou ao terceiro gol aos 46. Savarino tabelou com Eduardo e, dessa forma, deixou a vantagem ainda maior antes do intervalo.

Segundo tempo

Quem pensou que, com o resultado em mãos, o Alvinegro arrefeceria seu ímpeto, enganou-se. Assim como na primeira etapa, o time partiu para cima e não tardou a marcar. Novamente Junior Santos, de novo com passe de Tiquinho, que fez bela jogada até servir para o companheiro transformar a vitória em goleada.

Sem esmorecer, o time empilhou chances desperdiçadas e gols no adversário entregue e atordoado. Aos 23, Tiquinho bateu de cavadinha e Junior Santos, quase em cima da linha, completou: 4 a 0. O carrasco Júnior Santos, por fim, atacou novamente aos 35, aproveitando rebote do goleiro Akolongo.

BOTAFOGO 6 X 0 AURORA

Segunda fase da Libertadores (volta)

Data: 28/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte, 19’/2°T), Lucas Halter, Alexander Barboza (Kauê, 19’/2°T) e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Gregore, 19’/2°T) e Eduardo (Diego Hernández, 38’/2°T); Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares (Janderson, 33’/2°T). Técnico: Fábio Matias.

Aurora: Akologo; Amarilla, Barboza e Robles (Cabral, Intervalo); Michelli, Alaniz, Jair Torrico e Didi Torrico (Dario Torrico, Intervalo); Serginho (Sejas, 29’/2°T), Reinoso (Bustamante, 29’/2°T) e Blanco. Técnico: Mauricio Soria

Gols: Júnior Santos (2’/1°T; 6’/2°T; 23’/2°T; 35’/2°T); Savarino ( 46’/2°T); Tiquinho Soares ( 14’/2°T)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Michelli, Blanco, Roblez, Barboza, Alaniz (AUR); Damián Suárez, Alexander Barboza (BOT)

Cartão Vermelho: –

