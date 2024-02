Júnior Santos dedica noite histórica à torcida do Botafogo

Após o terrível fim de ano do Botafogo, quando deixou de ganhar o Campeonato Brasileiro após ter 15 pontos de vantagem e acabou tendo que disputar as fases iniciais da Libertadores, a sensação no Estádio Nilton Santos após a goleada por 6 a 0 sobre o Aurora, era a de que o ano de 2024, afinal, só começara nesta quarta-feira (28), após o jogo.

E um dos grandes responsáveis por esse revellión tardio alvinegro foi, inegavelmente, Júnior Santos. Autor de quatro gols, o atacante era um misto de felicidade e – por que não – alívio à beira do campo.

“Viramos a página sim. Estamos em 2024. É essa cara que a gente quer daqui pora frente na temporada. Mas antes de tudo quero dedicar o jogo e agradecer à torcida. A gente sabe que não foi fácil para o torcedor todo o esforço que fizeram para apoiar esse grupo. Temos um grande time e hoje provamos isso”, desabafou.

Tiquinho Soares deu assistências para gols de Júnior

Outro destaque do jogo, Tiquinho Soares, autor de um gol e de passes para Júnior Santos marcar, também celebrou o resultado e o fim do jejum. O atacante estava há seis jogos sem balançar as redes.

“Estou feliz, mas primordialmente o que importa é o Botafogo. Estamos aqui sempre para tentar ajudar. A torcida cobra e sempre temos que estar no foco. A vitória é importante e inegavelmente vira a página. O primeiro jogo não foi bom, gramado ruim, altitude, mas hoje fomos bem. Agora é seguir treinando e trabalhando”, concluiu.

