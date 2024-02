Carpini valoriza vitória e explica volta de James: ‘Nunca foi afastado’

O São Paulo venceu e convenceu ao bater a Inter de Limeira por 3 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão. O triunfo acontece após quatro jogos seguidos sem vitória do Tricolor Paulista. Contudo, na visão do técnico Thiago Carpini, sua equipe seguiu jogando bem como fez nos últimos jogos. A diferença é que nesta quarta-feira (28), a bola entrou.

“Não é porque nós vencemos hoje que não tiveram erros e pontos a serem melhorados. Da mesma forma que quando tivemos derrotas não estava tudo errado. A diferença do jogo do Guarani pra hoje foi que as bolas entraram. Eu não avalio só em cima do resultado”. disse Carpini.

Contudo, o treinador não conseguiu escapar das perguntas sobre James Rodriguez. O colombiano tinha pedido para rescindir seu contrato com o Tricolor no começo do mês, mas pediu desculpas e voltou a ser relacionado por Carpini. Contra a Inter de Limeira, marcou um gol e deu uma assistência em 20 minutos.

“Ele foi reintegrado de maneira efetiva. Ele nunca foi afastado, sempre participou de todos os processos. Tinha uma decisão de sair, mas que bom que essa decisão foi retomada. Mas ele treinou, trabalhou. Sempre buscou estar próximo do ideal. O importante é que ele ficou e a atuação dele foi muito satisfatória”, completou o treinador.

Carpini comenta ausência de Calleri no clássico

Por fim, o técnico terá uma grande ausência para o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (03), no Morumbis. O centroavante Calleri sofreu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

“Calleri é uma perda grande, mas procuro não lamentar. Mas sim valorizar as oportunidades. Vamos pensar no que fazer. Constantemente enfrentamos o Palmeiras, vamos pensar com calma e aproveitar um pouquinho hoje, valorizar um pouco. Amanhã a gente vira a página”, finalizou Carpini.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.