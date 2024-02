Com gols no finzinho, Maringá vence América-MG e avança na Copa do Brasil

O América-MG tinha a vantagem do empate e a vaga nas mãos até os 54 minutos do segundo tempo, quando o Maringá balançou a rede com Vilar. Mirandinha, na jogada seguinte, aos 56, definiu o placar de 2 a 0 no Estádio Willien Davis. Com o resultado desta quarta-feira (28/2), o time paranaense avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

Agora, o Dogão vai enfrentar o Amazonas, que eliminou o Independente-AP nesta primeira fase. Novamente a partida será no Willie Davis, em Maringá, conforme sorteio. Na segunda fase, em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

As equipes passam, portanto, a dar atenção aos Estaduais. O Maringá enfrenta o Cascavel, na segunda-feira, às 20h, no Olímpico Regional, no primeiro jogo das quartas de final do Paranaense. O América-MG, por outro lado, visita o Tombense no sábado, às 16h30, em Tombos, pela última rodada da primeira fase do Mineiro.

