Calleri está fora do clássico contra o Palmeiras

O São Paulo terá um grande problema para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (03), no Morumbis, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. Afinal, o atacante Calleri recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória diante da Inter de Limeira, nesta quarta-feira(28) e terá que cumprir suspensão automática.

O argentino recebeu a advertência no segundo tempo da partida, em dividida no alto com o zagueiro Diego Jussani. Welington e Pablo Maia, que também estavam pendurados, passaram ilesos e estão livres para serem escalados pelo técnico Thiago Carpini.

Para a vaga de Calleri, o treinador são-paulino tem nomes como Juan ou Luciano para entrar no comando de ataque. Contudo, quem pode aparecer de surpresa é James Rodriguez. O colombiano, que teve grande atuação diante da Inter de Limeira, corre por fora pela vaga. O meia seria uma espécie de falso 9 durante a partida. Thiago Carpini terá três dias de preparação para o Choque-Rei.

Com 18 pontos, o São Paulo agora lidera o Grupo D com a mesma pontuação do Novorizontino, mas com vantagem no saldo de gols. Contudo, a classificação está longe de estar garantida, já que o São Bernardo terceiro colocado da chave, tem 15 pontos. Ainda resta mais duas partidas para encerrar a fase de grupos do Estadual.

