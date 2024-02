Meia da Juventus, Pogba é suspenso por quatro anos por doping

O meia Paul Pogba foi suspenso por quatro anos por doping, após testar positivo para testosterona sintética, proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, em inglês). O francês, de 30 anos, recebeu a pena máxima do Tribunal Antidoping da Itália, que havia aceitado o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping, de acordo com o jornal “Corriere dello Sport”, da Itália.

Pogba estava suspenso preventivamente desde setembro de 2023. O resultado foi confirmado em contraprova feita em outubro. Assim, com a pena recebida pelo tribunal, o jogador ficará fora dos campos até 10 de setembro de 2027. A testosterona sintética, alterada quimicamente em relação aos hormônios humanos, leva a um ganho muito mais rápido de massa muscular.

Pogba testou positivo no dia 20 de agosto, em um exame feito após Udinese x Juventus, pelo Campeonato Italiano. O francês não foi acionado pelo técnico Massimiliano Allegri na partida. No entanto, foi sorteado para o antidoping mesmo não saindo do banco de reservas.

No entanto, o jogador atuaria nos dois jogos seguintes, contra Bologna e Empoli, somando 52 minutos em campo. Na época, ele deu declarações de que estava pronto para recuperar seu prestígio na Juventus. Mas, em seguida, foi desfalque em partidas posteriores por conta de fadiga muscular, antes de ser afastado por testar positivo para a substância proibida.

Pogba atuou em apenas dois times profissionalmente

A Juventus já estaria pronta para rescindir o contrato com Pogba assim que a decisão do tribunal pela suspensão fosse confirmada, segundo a imprensa italiana. O jogador tem vínculo com a Velha Senhora até junho de 2026.

Pogba atuou em somente duas equipes profissionalmente em sua carreira. Ele foi revelado pelo Manchester United, porém deixou a Inglaterra para atuar na Juventus. Depois de quatro temporadas em Turim, retornou para os Red Devils, onde ficou seis anos. Sem já render o esperado, retornou à Velha Senhora. Contudo, na país da Bota, praticamente não atuou em dois anos. No primeiro, conviveu com muitas lesões graves e só entrou em campo em dez partidas. Nesta temporada, foram só 52 minutos em campo em dois jogos, até ser pego no exame antidoping.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.