James Rodríguez tem ‘noite de redenção’ com a camisa do São Paulo

Demorou, mas James Rodríguez teve a noite apoteótica que sempre sonhou com a camisa do São Paulo. Nesta quarta-feira (28), no Mané Garrincha, em Brasília, o Tricolor venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, na partida que marcou o retorno do meia após o polêmico pedido de rescisão de contrato. E a torcida aparentou ter perdoado o colombiano.

Em apenas 20 minutos, ele deu uma assistência para Luciano. Depois, em uma jogada construída pelo camisa 10, marcou o seu primeiro gol com o número 55. Aliás, a euforia foi tanta que fez o jogador tirar a camisa e, por isso, receber um cartão amarelo. Contudo, nada que estragasse aquele momento.

“Foi uma noite boa, fiquei feliz por ter ajudado, fico feliz pela vitória e pelo jogo que a gente fez”, disse James, após o jogo.

Contudo, o colombiano mostrou que pode ser aquilo que sempre imaginaram dentro do clube: um maestro. Nestes 20 minutos em Brasília, o meia se mostrou participativo, chamou o jogo, arriscou lançamentos e conduziu o time. Além disso, substituiu Lucas Moura, grande ídolo do Tricolor e que vinha fazendo grande partida em Brasília.

Tudo isso após comunicar à diretoria que não cumpriria o seu contrato e deixaria o São Paulo no início de janeiro. Sem propostas e também sem um acordo vantajoso de rescisão, voltou atrás, pediu desculpas ao grupo e voltou a ser opção.

James agora tenta se firmar no São Paulo

O próximo compromisso do Tricolor Paulista é contra o Palmeiras, pelo Paulistão, adversário que iniciou a grande polêmica. O colombiano se recusou a viajar com a delegação para Belo Horizonte, para o duelo contra o Verdão na Supercopa Rei do Brasil, após saber que não seria relacionado.

O colombiano, desta vez, terá a chance de se redimir e mostrar que é diferenciado tecnicamente. Algo que Carpini disse na coletiva após a vitória contra a Inter de Limeira.

“A partir do momento que vira a chave e ele se sente feliz e importante no processo, ele volta a fazer parte do clube e é tecnicamente indiscutível. É uma referência técnica que temos. Ele perdeu um período importante de preparação, mas ganhamos uma opção, vamos evoluir de maneira gradativa, com cautela”, falou Carpini.

Agora, James quer mostrar que sua noite de redenção aconteceu em Brasília, mas seu momento de afirmação pode acontecer em um clássico importante.

