São Paulo acerta a contratação de André Silva

O São Paulo acertou a contratação do atacante André Silva, que estava no Vitória de Guimarães, de Portugal. O jogador chega ao Brasil na noite desta quinta-feira (29), para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor Paulista. O vínculo deve ser de quatro temporadas.

Para fechar com o jogador, o Tricolor Paulista venceu a concorrência do Vasco, que tinha negociações avançadas com o atacante na semana passada. Entretanto, pesou a favor do São Paulo o fator Libertadores. André Silva deseja jogar o torneio continental e avisou ao Cruz-Maltino que gostaria de atuar pelo Soberano. Dessa forma, o clube carioca decidiu sair da disputa.

Autos de 13 gols em 28 partidas, André Silva vive a melhor temporada de sua vida. Há um mês, ele quase trocou o clube de Portugal pelo italiano Hellas Verona, mas um desentendimento em relação à documentação cancelou a transferência.

Inicialmente, o Vitória de Guimarães pediu R$ 22 milhões para liberar o seu artilheiro. Por sua vez, o São Paulo negociou para reduzir este valor e deve pagar cerca de R$ 19 milhões. Além disso, a diretoria Tricolor conseguiu convencer a equipe portuguesa a parcelar este valor.

O jogador poderá ser inscrito no Paulistão a partir das quartas de final, caso o Tricolor confirme a classificação. Para isso, a comissão técnica teria que definir uma substituição na lista original.

Assim, André Silva chega para ser o substituto imediato do argentino Calleri. Uma titularidade neste momento é vista como improvável, já que o hermano possui uma idolatria dentro do Morumbi. Entretanto, boas atuações podem fazer com que Thiago Carpini repense suas convicções.

