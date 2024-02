Diniz esboça escalação do Fluminense com retornos importantes

Fernando Diniz comandou um treino na tarde de quarta-feira (28/02) e finalizou os preparativos para decisão entre Fluminense e LDU. O técnico tricolor, dessa forma, deu indícios da escalação que pretende iniciar em campo na Recopa Sul-Americana.

LEIA MAIS: Cano tem bom aproveitamento pelo Fluminense em finais no Maracanã

Escalação do Fluminense

Após serem poupados no clássico entre Flamengo e Fluminense, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso e Keno estão confirmados na decisão. Os três jogadores tricolores treinaram normalmente nos últimos dias e devem ser titulares na Recopa Sul-Americana.

Além disso, Fernando Diniz pode contar com outro retorno importante. Afinal, Marcelo está se recuperando das dores na perna esquerda e pode ser relacionado para Recopa Sul-Americana. O camisa 12 vem participando dos últimos treinos, mas ainda é dúvida em campo.

Aliás, Samuel Xavier se recuperou da lesão no joelho direito, treinou normalmente nos últimos dias e está relacionado para decisão. No entanto, Fernando Diniz optou por colocá-lo como opção no banco de reservas. Portanto, Guga deve iniciar em campo como titular.

A provável escalação do Fluminense conta com Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli (John Kennedy), Ganso; Keno, Arias, Cano. É importante lembrar que John Kennedy está relacionado e deve ficar como opção no banco de reservas.

LEIA MAIS: Fluminense x LDU: onde assistir, escalações e arbitragem

Aliás, Fluminense e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (29/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A partida de ida terminou 1 a 0 para equipe equatoriana. Portanto, os jogadores tricolores precisam vencer por dois gols de diferença para serem campeões da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.