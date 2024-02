Corinthians pode fazer apenas três jogos nos próximos 45 dias

O Corinthians necessita de um verdadeiro milagre para se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista. O Timão precisa vencer os dois jogos que lhe resta e torcer para Mirassol e Inter de Limeira não vencerem nenhuma das partidas que têm para fazer na competição. Assim, caso seja confirmada a eliminação do clube do Parque São Jorge, a equipe pode entrar em campo apenas três vezes nos próximos 45 dias.

Este é o número de jogos que o clube tem garantido até o dia 13 de abril. Esta é a data prevista para a realização da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A quantidade de jogos do Timão no período depende da classificação do clube para as fases seguintes do Paulistão.

Mesmo se vencer o Santo André neste sábado (02), na Neo Química Arena, o Timão pode dar adeus à competição com qualquer vitória do Mirassol ou da Inter de Limeira. O duelo contra o Ramalhão é uma das três partidas que o Corinthians deve fazer nos próximos 45 dias.

A outra partida será contra o Água Santa, no dia 10 de março, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Por fim, o último embate será contra o São Bernardo, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, que será disputada em 6 ou 13 de março. Aliás, este depende do sorteio da CBF.

Corinthians pode ter sete jogos em caso de classificação

Contudo, caso o Corinthians consiga a classificação no Paulistão, a equipe pode fazer até sete jogos em 45 dias. Entretanto, pensando que o Timão chegue na final do Estadual.

Por fim, além do Estadual e da Copa do Brasil, o Corinthians ainda tem o Brasileirão e a Copa Sul-Americana para disputar em 2024.

