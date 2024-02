Brasil encara a Argentina nas quartas de final da Copa Ouro

A Seleção Brasileira Feminina conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa Ouro. O Brasil terá o clássico contra a Argentina na competição. A partida acontece na madrugada do domingo (03), às 00h15 (de Brasília) no Estádio BMO, em Los Angeles, valendo vaga nas semifinais da competição.

Invicto e com 100% de aproveitamento, o Brasil chega com moral para brigar por essa vaga na semifinal. No primeiro confronto, a Seleção venceu Porto Rico por 1 a 0. Em seguida, encarou a Colômbia, garantindo a vitória pelo mesmo placar. Mais recente, a equipe canarinho goleou o Panamá por 5 a 0 e garantiu o segundo lugar no ranking geral da competição, atrás apenas do Canadá.

Por outro lado, a Argentina não fez uma campanha tão boa e terminou a terceira posição do grupo A. As Hermanas empataram sem gols com o México, perderam de 4 a 0 para os Estados Unidos e teve sua redenção contra a Republica Dominicana e um triunfo por 3 a 0.

As duas seleções voltam a se enfrentar por uma competição após dois anos. A última vez aconteceu na estreia da Copa América de 2022. Na ocasião, o Brasil venceu a Argentina por 4 a 0. Aliás, os gols da partida foram marcados por Adriana (duas vezes), Bia Zaneratto e Duda Sampaio.

Quem avançar, encara o vencedor de México ou Paraguai na semifinal da Copa Ouro. Aliás, esta partida também acontece no domingo, mas às 19h, em Los Angeles.

