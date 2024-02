Junior Santos vira maior artilheiro do Botafogo na Libertadores ao lado de ídolos

O Botafogo teve noite de gala, na última quarta-feira (29), e conquistou uma vitória elástica de 6 a 0 sobre o Aurora. A goleada no jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores foi a maior da equipe na história da competição. O confronto também foi especial individualmente para Júnior Santos. Afinal, ele anotou quatro gols na partida e se tornou o goleador máximo da atual edição do torneio continental. Com cinco tentos em dois jogos, ele também alcançou o posto de maior artilheiro do clube na história do campeonato. Assim, Júnior se iguala a alguns ídolos como Dirceu, Jairzinho e Pimpão:

Jairzinho – 1 gol em 1963 e 4 gols em 1973

Dirceu – 5 gols em 1973

Pimpão – 5 gols em 2017 (dois nas fases classificatórias)

Junior Santos -5 gols em 2024 (todos na fase classificatória)

O atacante é o grande destaque do Alvinegro em 2024. Isso porque são oito gols em 12 partidas. Pelo Carioca, o atleta balançou as redes de Bangu, Sampaio Côrrea e Volta Redonda.

Trajetória no Botafogo

O jogador, aliás, está em sua terceira temporada pelo Glorioso. Na primeira, em 2022, Santos estava por empréstimo junto ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão. Em seguida, não permaneceu no Botafogo, graças ao destaque na equipe carioca se transferiu para o Fortaleza. Contudo, teve passagem rápida, já que entrou em campo apenas oito vezes.

Ainda em 2023, ele retornou ao Alvinegro e participou de cinquenta jogos, com sete gols e três assistências. Ou seja, neste início de temporada, Júnior já superou sua melhor temporada pela equipe.

Após conquistar a classificação para a terceira fase da pré-libertadores, quando enfrenta o Bragantino, o Botafogo muda o foco para o Carioca. Isso porque o time se encontra em situação difícil no Estadual. Na quinta colocação, com 17 pontos, ainda disputa a vaga com o Vasco.

Assim, tem que torcer para um tropeço do rival diante da Portuguesa e precisa vencer o Fluminense, no clássico do próximo domingo (03). O Glorioso se apoia na fase goleadora de Júnior Santos para contribuir nessa missão complicada.

