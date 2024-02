Semi? Confira todos os cenários possíveis para o Vasco no Carioca

Passada a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco agora se volta para a última rodada do Campeonato Carioca. O cruz-maltino não possui vaga garantida às semifinais.

Com isso, o Jogada10 analisou a tabela do Cariocão para trazer, então, as diferentes combinações para a 11ª rodada. A equipe de São Januário pode terminar entre segundo e quinto.

Vamos às combinações. Os jogos importantes para o Vasco são três: Vasco x Portuguesa, Fluminense x Botafogo e Volta Redonda x Nova Iguaçu. Fluminense (segundo, com 21 pontos, seis vitórias e oito de saldo) e Nova Iguaçu (terceiro, com 21 pontos, seis vitórias e quatro de saldo) já estão classificados.

Vasco (quarto, com 19 pontos, cinco vitórias e seis de saldo) e Botafogo (quinto, com 17 pontos, cinco vitórias e seis de saldo) ‘duelam’ pela última vaga.

Todos os jogos citados são no domingo (3), com o clássico tendo início às 16h (de Brasília) e os outros dois às 18h10. O que garante que o Vasco entrará em campo já sabendo do que precisa para se classificar e, quem sabe, terminar na segunda posição.

Vitória do Botafogo

Uma situação curiosa é gerada através de uma hipotética vitória do Botafogo sobre o Fluminense. Se isso acontecer, o Vasco entraria em campo com a corda no pescoço, já que estaria momentaneamente na quinta posição, sendo obrigado a vencer.

A vitória do Bota, porém, representaria uma chance do Vasco terminar na segunda posição, enfrentando possivelmente o Nova Iguaçu (adversário de menor investimento), com vantagem na semifinal.

Para isso, bastaria o Vasco vencer e o Nova Iguaçu pontuar. Assim, os dois ultrapassariam o Fluminense, garantindo que ambos ficam em segundo e terceiro. Se a Laranja vencer, ficaria em segundo, com o Vasco em terceiro.

Já se o time da Baixada empatar ou perder, uma vitória do Vasco garante a segunda posição e, consequentemente, a vantagem na semifinal ao time de São Januário.

Empate do Botafogo

Se Flu e Bota ficarem no empate, o Vasco já entra em campo classificado (Glorioso seria eliminado). E ainda poderia terminar em segundo, precisando vencer por dois gols de diferença ou mais para ultrapassar o Fluminense no saldo de gols.

Este caso garante um confronto entre Vasco e Nova Iguaçu, dependendo do resultado do time da Baixada para saber quem termina em segundo e ganha a vantagem.

Derrota do Botafogo

Outro resultado que matematicamente classifica o Vasco antes mesmo da bola rolar em São Januário. Neste caso, porém, partimos do princípio que o Fluminense chegou aos 24 pontos e não pode perder posição para o cruz-maltino.

Sendo assim, os resultados de Vasco e Nova Iguaçu seriam determinantes para saber quem termina em terceiro/quarto.

