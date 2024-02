Atlético-GO anuncia a contratação de Yony González, ex-Fluminense

O Atlético-GO anunciou, nesta quinta-feira (29), a contratação do atacante Yony González, que defendia as cores do Fluminense. Assim, o jogador disputará a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada com a camisa do Dragão, clube pelo que firmou contrato até o fim de 2024.

Apesar de ser reserva no Tricolor, de Laranjeiras, o colombiano deu um passe de carrinho para Cano, que fez o segundo tento do Tricolor na partida e garantir o clube na final da competição. Isso aconteceu em pleno Beira-Rio, na virada para cima do Internacional, por 2 a 1.

Ao juntar as duas passagens pelo Fluminense, o jogador fez 18 gols e 11 assistências em 84 partidas. Além disso, também defendeu as camisas de Corinthians, Portimonense-POR, Junior Barranquilla-COL, Deportivo Cali-COL, Ceará e Los Angeles Galaxy-EUA

Na temporada passada, ele disputou 21 partidas e marcou um gol pelo Tricolor. Neste ano, foi utilizado apenas uma vez e perdeu espaço com a chegada de outros atletas ao elenco. Em 2019, na primeira passagem, foram 17 gols em 62 jogos, também sob o comando de Fernando Diniz.

