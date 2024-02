Victor Sá, ex-Botafogo, é apresentado pelo Krasnodar, da Rússia

O atacante Victor Sá, ex-Botafogo, foi apresentado na última quarta-feira (28), pelo Krasnodar, da Rússia. Victor assinou contrato com o novo clube até junho de 2025.

O ex-jogador do Glorioso irá vestir novamente a camisa 7, mesmo número que usava no time carioca. Victor Sá comentou sobre o acerto com a equipe e as expectativas com a nova fase da carreira.

“Muito feliz em poder chegar ao Krasnodar, uma equipe que tem uma grande estrutura, um projeto muito forte. Voltar a atuar na Europa também era um plano que eu tinha para a minha carreira e quando surgiu a oportunidade de vir para cá, eu entendi que era o melhor lugar. Estou bastante motivado e espero poder ajudar muito o clube na busca pelos objetivos”, disse.

A Rússia será o terceiro país na Europa que Victor Sá atuará. Antes, o brasileiro jogou no Kapfenberger e no LASK Linz (ambos da Áustria), e no Wolfsburg, da Alemanha. Victor falou sobre a sua preparação e a estreia pelo novo clube.

“Já estou em ritmo de competição, estávamos no início da temporada no Brasil e vinha jogando, então estou me sentindo muito bem fisicamente. Lógico que passei alguns dias sem treinar, então isso pode atrapalhar um pouco. Mas, vou começar os trabalhos com os meus companheiros e espero poder estar em campo no jogo de sábado contra o Rubin”, finalizou.

