John Textor não tem pressa para contratar novo técnico para o Botafogo

A busca por um novo treinador segue a todo vapor no Botafogo. Desde a demissão de Tiago Nunes, o Glorioso vem atuando sob o comando do interino Fábio Matias.

E, segundo informou o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, do Uol, nesta quinta (29), o clube segue buscando um nome, mas sem pressa. O jornalista revelou que conversou com John Textor, dono da SAF do Bota, que o teria informado sobre o perfil que busca.

Segundo PVC, o estado-unidense teria lamentado a saída de Luís Castro (em 2023) e mostra arrependimento quanto a Bruno Lage, outro técnico a deixar o Botafogo na temporada passada.

“Falei com Textor ontem (quarta), sobre a questão do técnico. Ele lamenta profundamente ter perdido Luís Castro e entende que deveria ter dado mais espaço para Bruno Lage. Mas o vestiário estava muito inquieto, e, por isso, tomou a decisão (de demití-lo). O Botafogo procura técnico no mercado sul-americano e europeu porque entende que vai preparar melhor os jogadores para o mercado internacional. Mas isso será feito com absoluta calma porque tem Fabio Matias (interino)”, disse o jornalista, antes de completar.

“Ou seja, eles têm absoluta confiança na competência do Fabio Matias e vão ao mercado sem pressa por um novo técnico justamente pela confiança no Fabio Matias. Está claro que ele não será efetivado, mas a contratação de um novo técnico pode ser depois dos jogos contra o Red Bull Bragantino. Isso eu apreendo do que disse o Textor”, finalizou.





