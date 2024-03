Lazio x Milan: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano. Lazio e Milan se enfrentam nesta sexta-feira (1), às 16h45 (de Brasília), na partida de abertura da 27ª rodada do Calcio. Embora as equipes vivam momentos distintos na competição, a promessa é de grande jogo no Estádio Olímpico de Roma.

Como chega a Lazio

Na oitava posição do Italiano com 40 pontos, a Lazio faz uma temporada irregular e vem de uma derrota de virada para a Fiorentina, por 2 a 1. Assim, a diferença para o Bologna, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias, é de oito pontos.

No entanto, a Lazio também está focada na disputa da Champions, na qual segue vive por uma vaga nas quartas de final. A equipe conseguiu uma grande vitória por 1 a 0 sobre o Bayern de Munique, no jogo de ida das oitavas, no Estádio Olímpico de Roma. Dessa maneira, um empate em Munique garante a classificação que seria histórica para os italianos.

Para o jogo desta sexta-feira, o técnico Maurizio Sarri não poderá contar com Rovella, lesionado.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan faz uma boa campanha no Italiano, mas está distante da briga pelo título. Na terceira posição com 53 pontos, os rossoneri estão com 16 a menos que a líder Inter de Milão e se preocupam em garantir a classificação para a próxima edição da Champions.

Em sua partida mais recente, o Milan tropeçou e ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Atalanta, no San Siro, e viu a Juve abrir quatro pontos de vantagem na vice-liderança.

O atacante Jovic está fora do deste jogo, e será substituído pelo experiente Giroud. Além disso, Reijnders e Kjaer devem retornar ao time titular.

Lazio x Milan

27ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 01/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

Lazio: Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Nicolò Casale e Adam Marusic; Mattéo Guendouzi, Danilo Cataldi, Luis Alberto e Gustav Isaksen; Felipe Anderson e Ciro Immobile. Técnico: Maurizio Sarri.

Milan: Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernández; Yacine Adli e Ismael Bennacer; Christian Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Árbitro: Marco Di Bello (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Onde assistir: ESPN e Star+

