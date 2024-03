Sporting vence Benfica e fica perto da final da Taça de Portugal

O Sporting venceu o Benfica por 2 a 1, nesta quinta-feira (29), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e agora está com a vantagem do empate no jogo da volta para garantir a classificação para a final da Taça de Portugal. O clássico, considerado um dos maiores do país, foi bem animado e a definição da vaga está em aberto. Assim, o jogo da volta acontece no Estádio da Luz, no próximo dia 4 de abril.

A partida colocou frente a frente o líder e o vice-líder do Campeonato Português. Quem avançar para a final, encara o vencedor de Porto e Vitória de Guimarães, que se enfrentam na outra semifinal.

Sporting x Benfica

O Sporting fez um bom primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário após o gol marcado por Pedro Gonçalves logo aos nove minutos. Por outro lado, o Benfica não teve uma grande apresentação e pôde se contentar por não sofrer mais gols.

Na volta do intervalo, o Sporting manteve a pressão e chegou ao segundo gol com o artilheiro Viktor Gyokeres, logo aos nove minutos. O Benfica, por sua vez, estava perdido em campo e mais perto e levar o terceiro gol do que diminuir a vantagem. No entanto, Di María deu assistência para Fredrik Aursnes anotar o primeiro das Águias após um vacilo da defesa do Sporting. O gol animou o Benfica, que foi para cima em busca do empate e chegou a ter um gol anulado. O mesmo aconteceu com os donos da casa, que tiveram um belo gol anulado por impedimento já nos acréscimos da partida. Dessa forma, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.