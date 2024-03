Athletic Bilbao avança à final da Copa do Rei com show dos irmãos Williams

Com um verdadeiro show dos irmãos Williams, o Athletic Bilbao bateu o Atlético de Madrid por 3 a 0, no San Mamés, e garantiu a vaga na decisão da Copa do Rei. Ainda no primeiro tempo, Nico e Iñaki estufaram a rede do goleiro Oblak e não deram qualquer chance para o adversário reagir. Na etapa final, Guruzeta fez o terceiro. No jogo de ida, o Bilbao já havia vencido por 1 a 0 e garantiu a classificação diante de sua torcida.

Na final da competição nacional, o Athletic terá pela frente um confronto, que promete ser eletrizante, com o Mallorca, que eliminou o Real Sociedad nos pênaltis. Assim, o duelo está marcado para o dia 6 de abril, no La Cartuja de Sevilla.

Em direção ao gol

Fora de casa, o Atlético de Madrid necessitava do resultado e iniciou no ataque. Sendo assim, a primeira grande chance saiu dos pés de Samuel Lino, que finalizou no alvo, porém Agirrezabala fez a defesa. Em seguida, Hermoso também teve a oportunidade de chutar em direção ao gol, mas parou no arqueiro.

Obra de arte

O que a equipe madrilenha não contava era com a noite inspirada dos irmãos Williams. Nico fez ótima jogada em velocidade pela esquerda e cruzou na área. O camisa 9 aproveitou a oportunidade e, de primeira, marcou um verdadeiro golaço para abrir o placar.

Show dos irmãos

Ainda no primeiro, os irmão Williams voltaram a encantar os torcedores e encaminhar a classificação do Bilbao. Iñaki recebeu na direita, invadiu a área e rolou para o meio. Nico teve só o trabalho de estufar a rede e ampliar a vantagem do time da casa.

Inacreditável

Na volta do intervalo, o Atlético de Madrid até tentou incomodar a meta do adversário, mas foi o Bilbao que perdeu uma chance de ouro de marcar o terceiro. Nick Williams disparou em velocidade deixando o defensor para trás e rolou para Sancet isolar e mandar por cima do gol de Oblak.

Golpe final

Diante de sua torcida, o Athletic Bilbao deu o tiro de misericórdia quando Sancet recebeu na área e finalizou cruzado. Assim, Guruzeta aproveitou o rebote e marcou o terceiro.

Paredão basco

Uma das melhores chances do Atlético de Madrid no segundo tempo saiu dos pés de Depay, que chutou de longe e obrigou Agirrezabala a fazer grande defesa. Por fim, o arqueiro voltou a brilhar ao defender, à queima-roupa, a finalização de Riquelme.

