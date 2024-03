Rojas alega falta de pagamento e pode deixar o Corinthians

O paraguaio Matías Rojas poderá deixar o Corinthians, cerca de oito meses após sua chegada ao clube. Ele não foi ao treinamento do Timão nesta quinta-feira (29) e alega falta de pagamento de direitos de imagem. Rojas, aliás, já entrou em contato com os dirigentes do clube pedindo a rescisão de seu contrato. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘UOL’.

Rojas, de fato, já tinha se queixado com a diretoria do Corinthians ainda no ano passado. O débito com o paraguaio está na casa dos R$ 5 milhões, contraído ainda sob a gestão de Duílio Monteiro Alves e assumido pela diretoria liderada por Augusto Melo. O atual presidente, inclusive, chegou a afirmar que fez um acordo de parcelamento com o jogador.

Entretanto, a situação se deteriorou nesta semana e Rojas cogita seriamente ir embora. O clube tenta contornar a situação, mas o meio-campista já até cogitou levar o caso à Fifa. Em julho do ano passado, o Corinthians comprou os direitos do meia por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões, na cotação da época).

Com a camisa do Timão, Rojas tem 30 jogos e duas assistências. Seu contrato com o Corinthians vai até 2027.

