Monaco x PSG: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande no Campeonato Francês. Monaco e PSG se enfrentam nesta sexta-feira (1), às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 27ª rodada da Ligue 1. As equipes brigam na parte de cima da tabela e a promessa é de grande jogo no Estádio Louis II.

Como chega o Monaco

Terceiro colocado da Ligue 1 com 41 pontos, o Monaco perdeu a vice-liderança para o Bret e tenta recuperá-la nessa rodada. Para isso, precisa vencer o líder da competição e torcer por um tropeço de seu concorrente direto. Ao mesmo tempo, os donos da casa chegam embalados após a vitória sobre o Lens com um gol no apagar das luzes.

No entanto, o técnico XX terá alguns desfalques para enfrentar o PSG. Mohamed Camara, suspenso, é a baixa mais recente. Além disso, Krepin Diatta, Vanderson, Ismail Jakobs e Denis Zakaria, lesionados, seguem fora da equipe e sem condições de jogo.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG é o líder isolado do Campeonato Francês e faz uma boa campanha até o momento. A equipe tem 54 pontos, sendo 11 de vantagem para o vice-líder Brest. No entanto, o time comandado pelo técnico Luis Enrique vem de um tropeço na rodada passada, quando ficou no empate por 1 a 1 com o Rennes.

Além disso, o brasileiro Marquinhos aparece como dúvida no sistema defensivo. Por fim, Kimpembé, Sergio Rico e Kurzawa, lesionados, seguem fora do time.

Monaco x PSG

24ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 01/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Louis II, em Mônaco (FRA)

Monaco: Kohn; Singo, Maripan, Salisu, Ouattara; Minamino, Fofana, Diop; Golovin; Ben Yedder, Balogun. Técnico: Adi Hütter.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Mendes; Vitinha, Ruiz, Kang-in; Dembele, Mbappe, Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: Star+

